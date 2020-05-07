07.05.2020 18:56

Полиция усиливает меры безопасности на майские праздники (ВИДЕО)

Об этом руководитель областного главка полиции.



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Руководитель областного главка полиции сообщил о принятых мерах во время брифинга в Харьковской облгосадминистрации, посвященном мерам безопасности на территории региона в течение 8 и 9 мая.

8 мая 2020 года в мире отмечается День памяти жертв Второй мировой войны и примирения. На следующий день государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области, в связи с продлением карантина, массовые мероприятия из указанного привода на территории обслуживания местные органы исполнительной власти и самоуправления проводить не планируют.

Однако, по имеющейся информации, на территории города и области, представители различных политических партий и исторический технический клуб намерены осуществить несколько автопробегов.

– Главная функция полиции во время карантинных мероприятий – это превентивная работа, - подчеркнул Валерий Сокуренко. - С организаторами запланированных мероприятий полицейские провели встречи, во время которых предупредили о недопущении нарушения ими норм карантина, а также законов о декоммунизации.

Начальник харьковской полиции отметил, что с целью соблюдения требований карантина возле традиционных мест проведения мероприятий и тематических памятников будут нести службу дополнительные наряды полиции, в состав которых предварительно планируется привлечь более тысячи сотрудников полиции и военнослужащих НГУ. Допускается поступление возле памятных сооружений не более двух человек, которые должны быть в средствах индивидуальной защиты.

- На службу по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах, а также выполнения требований Правительства страны относительно соблюдения запрета во время карантина в среднем за сутки выделяется около 2,5 тысячи правоохранителей, - добавил Валерий Сокуренко. - С наступлением теплой поры года часть патрульных нарядов перемещена к местам отдыха граждан - парков, скверов, побережья рек, водоемов и других мест. Мы будем усиливать меры безопасности до 11 мая, ведь до этого периода будут продолжаться карантинные ограничения. Полиция готова к обеспечению публичной безопасности и общественного порядка во время праздничных дней. Но еще раз подчеркиваю, что лучшим соблюдением необходимых мер безопасности является избежание посещения мест массового скопления людей.

Начальник ГУНП призвал граждан воздержаться от посещения лесопарковых зон, парков, скверов, береговых зон, детских площадок и других мест досуга до окончания карантина. Валерий Сокуренко подчеркнул, что в дни праздников желательно оставаться дома и не подвергать опасности себя и своих близких.