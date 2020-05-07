07.05.2020 15:15

В пригороде Харькова муж сломал жене ребро и порвал ухо из-за зазвонившего будильника

Валковский районный суд Харьковской области вынес приговор мужу, который нанес собственной жене увечья из-за звонка будильника.



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О проишествии свидетельствует документ, опубликованный в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, инцидент произошел 28 января 2020 года. На телефоне, принадлежащем потерпевшей, зазвонил будильник.

Разозленный супруг подошел к ней и трижды ударил ее кулаком в грудь, после чего продолжил бить жену палкой.

В результате действий женщина получила закрытую травму грудной клетки, перелом ребра, рваную рану уха, а также пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - Ред.) и ссадины.

Сообщается, что в ходе разбирательства муж пострадавшей полностью признал вину. Сама жительница Валковского района заявила, что не имеет к нему претензий морального и материального характера.

В документе сказано, что за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

На данный момент оно не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.