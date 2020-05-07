Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при конвоировании лиц во время карантина

Прокуратурой Харьковской области проведены проверки состояния соблюдения законности в деятельности конвойных подразделений органов Национальной полиции Харьковской области при конвоировании лиц, взят под стражу.
Проверками был охвачен батальон конвойной службы ГУНП в Харьковской области и деятельность временно привлеченных к конвоирования сотрудников территориальных отделов и отделений Национальной полиции Харьковской области.
Во время проверок установлено наличие многочисленных нарушений требований ведомственных инструкций по этим вопросам.
В частности, ненадлежащее техническое и санитарное состояние специальных автомобилей, которые не соответствуют «Техническим требованиям к специальным автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц» и требованиям Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».
Дезинфекция этих автомобилей после каждого конвоирования не проводится, личный состав конвоя не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты, особенно актуально с учетом необходимости противодействия распространению заболеваний, вызываемых вирусом SARS-CoV-2.
По результатам проверок руководителям территориальных органов Национальной полиции в области внесено 19 указаний об устранении нарушений при конвоировании взятых под стражу лиц.
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