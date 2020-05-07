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07.05.2020  10:43   

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при конвоировании лиц во время карантина

Прокуратурой Харьковской области проведены проверки состояния соблюдения законности в деятельности конвойных подразделений органов Национальной полиции Харьковской области при конвоировании лиц, взят под стражу.


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Проверками был охвачен батальон конвойной службы ГУНП в Харьковской области и деятельность временно привлеченных к конвоирования сотрудников территориальных отделов и отделений Национальной полиции Харьковской области.
   
Во время проверок установлено наличие многочисленных нарушений требований ведомственных инструкций по этим вопросам.

В частности, ненадлежащее техническое и санитарное состояние специальных автомобилей, которые не соответствуют «Техническим требованиям к специальным автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц» и требованиям Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Дезинфекция этих автомобилей после каждого конвоирования не проводится, личный состав конвоя не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты, особенно актуально с учетом необходимости противодействия распространению заболеваний, вызываемых вирусом SARS-CoV-2.
   
По результатам проверок руководителям территориальных органов Национальной полиции в области внесено 19 указаний об устранении нарушений при конвоировании взятых под стражу лиц.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, нарушения, харьков, карантин, конвой
 
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