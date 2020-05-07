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07.05.2020  09:27   

Полицейский и его приятель, которые нападали на прохожих, предстанут перед судом

По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении полицейского и еще одного мужчины по факту уголовного преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц, - открытого хищения чужого имущества, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего и разбоя.


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В октябре 2019 года полицейский сектора патрульной полиции № 1 патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области, вступив в сговор со своим знакомым, на территории Московского района напали на прохожего: нанесли ему несколько ударов в область головы и туловища, и завладели имуществом, которое он имел при себе.

Кроме того, в ноябре эти же мужчины, снова действуя по предварительному сговору, совершили разбой на территории Киевского района и напали на прохожего: нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу и, угрожая ножом, завладели его имуществом. Пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 10,5 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР в Полтаве.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, разбой, харьков, суд
 
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