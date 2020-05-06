Мать-убийца девочки подростка недовольна решением суда

Адвокат Татьяны Пьяновой, которую обвиняют в жестоком убийстве 13-летней дочери, обжаловала избранную для женщины меру пресечения.
Об этом сообщили на портале "Судова влада".
Отметим, что 30 апреля судья Ленинского районного суда Виктор Викторов отправил Татьяну под арест на 60 дней, без права внесения залога. Апелляцию рассмотрят в Харьковском апелляционном суде 28 мая.
Напомним, о трагедии в селе Подворки под Харьковом стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.
Также стало известно, что женщина бегала с головой своей дочери, 13-летней Кристины Пьяновой. Мать девочки задержали – в суде Татьяна вела себя вызывающе и перебивала судью.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
ветер: