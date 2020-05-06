06.05.2020 15:58

Мать-убийца девочки подростка недовольна решением суда

Адвокат Татьяны Пьяновой, которую обвиняют в жестоком убийстве 13-летней дочери, обжаловала избранную для женщины меру пресечения.



://facebook.com

Об этом сообщили на портале "Судова влада".

Отметим, что 30 апреля судья Ленинского районного суда Виктор Викторов отправил Татьяну под арест на 60 дней, без права внесения залога. Апелляцию рассмотрят в Харьковском апелляционном суде 28 мая.

Напомним, о трагедии в селе Подворки под Харьковом стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Также стало известно, что женщина бегала с головой своей дочери, 13-летней Кристины Пьяновой. Мать девочки задержали – в суде Татьяна вела себя вызывающе и перебивала судью.