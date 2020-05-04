04.05.2020 18:07

Дерибанил земли заповедника: чиновнику светит до пяти лет за решеткой

Харьковские сыщики завершили досудебное расследование по фактам незаконной передачи в частную собственность земель природно-заповедного фонда.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Службой детективов следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов ГУ Держгеокадастру в Харьковской области.

Вследствие небрежного отношения должностного лица к выполнению своих служебных обязанностей в течение 2015-2017 годов и вопреки требованиям Земельного кодекса Украины были безвозмездно и незаконно переданы в собственность физических лиц земельных участков, находящихся в границах Национального природного парка «Гомольшанские леса» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда.

По результатам досудебного расследования, проведенного детективами следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления СБУ в Харьковской области и управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР ЧП Украины, собраны неопровержимые доказательства совершения должностным лицом преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на земельные участки Киевским районным судом наложен арест.

Ущерб - около 180 000 гривен.

30 апреля 2020 года обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в суд для рассмотрения по существу. Совершенное уголовное правонарушение карается тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.