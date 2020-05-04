04.05.2020 15:16

За торговлю заповедными полянами под коттеджи прокуратура направит чиновника под суд (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника управления Госкомзема в Змиевском районе Харьковской области по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.



://khar.gp.gov.ua

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Юрий Ковалев, в течение 2007-2011 годов указанный чиновник подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу трех земельных участков для индивидуального дачного строительства и строительства жилых домов в собственность гражданам. В дальнейшем это стало основанием для передачи земель природно-заповедного фонда в частную собственность. Следовательно, действия должностного лица привели к выбытию из государственной собственности земельных участков лесного фонда, находящихся в пределах Национального парка «Гомольшанские леса» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда.



Постановлением суда на спорные участки наложен арест.

Соответствующими противоправными действиями експосадовця государству нанесен ущерб на сумму около 200 тыс. Грн.

Сейчас по фигуранта дела обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.