Главная Новости Криминал и происшествия За торговлю заповедными полянами под коттеджи прокуратура направит чиновника под суд (ФОТО)
04.05.2020  15:16   

За торговлю заповедными полянами под коттеджи прокуратура направит чиновника под суд (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника управления Госкомзема в Змиевском районе Харьковской области по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.


://khar.gp.gov.ua
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Юрий Ковалев, в течение 2007-2011 годов указанный чиновник подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу трех земельных участков для индивидуального дачного строительства и строительства жилых домов в собственность гражданам. В дальнейшем это стало основанием для передачи земель природно-заповедного фонда в частную собственность. Следовательно, действия должностного лица привели к выбытию из государственной собственности земельных участков лесного фонда, находящихся в пределах Национального парка «Гомольшанские леса» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда.
 
Постановлением суда на спорные участки наложен арест.
 
Соответствующими противоправными действиями експосадовця государству нанесен ущерб на сумму около 200 тыс. Грн.
 
Сейчас по фигуранта дела обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд, участки, земля
 
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