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02.05.2020  11:17   

Полицейские продолжают ловить нарушителей самоизоляции

Полицейские Харьковщины составили 1413 протокола за нарушение правил соблюдения карантина. Большинство административных протоколов составлены в отношении лиц, вернувшихся в страну и отказавшихся от обсервации.


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Всего с начала превентивных мер полицейские составили 214 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 15 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 1091 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили в отношении нарушителей протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коронавирус, самоизоляция, протокол, карантин, харьков, полиция, нарушение
 
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