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01.05.2020  13:16   

Скорая попала в тройное ДТП на Московском проспекте (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около часа дня 30 мая на перекрестке проспекта Московского и улицы Пятихатской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.3.2 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Daewoo и автомобилем СМП.

В результате никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, скорая, харьков
 
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