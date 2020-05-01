Скорая попала в тройное ДТП на Московском проспекте (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла около часа дня 30 мая на перекрестке проспекта Московского и улицы Пятихатской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.3.2 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Daewoo и автомобилем СМП.
В результате никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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