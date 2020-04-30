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30.04.2020  14:04   

Полиция задержала доморощенный рэкетиров, обложивших данью фермера-односельчанина (ФОТО, ВИДЕО)

Во время обыска у злоумышленников полицейские, помимо «дани», обнаружили наркотики и корпус от гранаты.


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В середине апреля в Лозовской отдел полиции с заявлением обратился 47-летний житель поселка Панютино. Он сообщил, что мужчины под надуманным предлогом вымогали у него 10 000 гривен.

29 апреля пострадавший встретился со злоумышленниками и передал им средства.

 Через час сотрудники полиции при участии сотрудников Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины и спецназовцев КОРД в поселке Панютино задержали двух членов преступной группировки.

Ими оказались мужчины 28 и 43 лет, местные жители.

Во время обыска у одного из них были изъяты денежные средства, которые ему передал потерпевший.   

В тот же день сотрудники Лозовского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыски по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в их автомобиле. В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты с запалом и наркотическое вещество.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, рэкет, харьков, задержание, вымогательство
 
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