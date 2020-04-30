Полиция задержала доморощенный рэкетиров, обложивших данью фермера-односельчанина (ФОТО, ВИДЕО)

Во время обыска у злоумышленников полицейские, помимо «дани», обнаружили наркотики и корпус от гранаты.
В середине апреля в Лозовской отдел полиции с заявлением обратился 47-летний житель поселка Панютино. Он сообщил, что мужчины под надуманным предлогом вымогали у него 10 000 гривен.
29 апреля пострадавший встретился со злоумышленниками и передал им средства.
Через час сотрудники полиции при участии сотрудников Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины и спецназовцев КОРД в поселке Панютино задержали двух членов преступной группировки.
Ими оказались мужчины 28 и 43 лет, местные жители.
Во время обыска у одного из них были изъяты денежные средства, которые ему передал потерпевший.
В тот же день сотрудники Лозовского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыски по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в их автомобиле. В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты с запалом и наркотическое вещество.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: