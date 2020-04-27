На парковке перед Караваном столкнулись велосипедисты

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 27 апреля Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 апреля Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.