На парковке перед Караваном столкнулись велосипедисты

25 апреля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 7.
По предварительной информации, участниками столкновения стали два велосипедиста.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу женщину, которая управляла велосипедом Discovery.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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