На берегу реки Уды нашли скелет с признаками насильственной смерти (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства убийства человека, скелетированные останки которого нашли на берегу реки Уды.
26 апреля в Новобаварский отдел полиции обратилась харьковчанка, которая сообщила, что утром во время прогулки у русла реки Уды обнаружила человеческий скелет.
На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.
При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пол человека, возраст и причины смерти устанавливаются.
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