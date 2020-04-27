27.04.2020 08:18

На берегу реки Уды нашли скелет с признаками насильственной смерти (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства убийства человека, скелетированные останки которого нашли на берегу реки Уды.



// Telegram

26 апреля в Новобаварский отдел полиции обратилась харьковчанка, которая сообщила, что утром во время прогулки у русла реки Уды обнаружила человеческий скелет.



На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пол человека, возраст и причины смерти устанавливаются.





