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27.04.2020  08:18   

На берегу реки Уды нашли скелет с признаками насильственной смерти (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства убийства человека, скелетированные останки которого нашли на берегу реки Уды.


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26 апреля в Новобаварский отдел полиции обратилась харьковчанка, которая сообщила, что утром во время прогулки у русла реки Уды обнаружила человеческий скелет.

На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пол человека, возраст и причины смерти устанавливаются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  скелет, смерть, харьков, полиция, следствие
 
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