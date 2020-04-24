Закладчику, который брызнул патрульному в глаза, предъявили обвинения по двум статьям

Полицейские Харькова изъяли у наркосбытчика более 100 закладок с наркотиками.
23 апреля, в ходе патрулирования по улице Кронштадтской сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Управление патрульной полиции обнаружили мужчину, который что-то прятал в землю и фотографировал на мобильный телефон. Увидев сотрудников полиции, он начал бежать с места происшествия.
Во время задержания злоумышленник брызнул неизвестным веществом из баллончика в сторону полицейских. В результате происшествия один из инспекторов патрульной полиции был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
В ходе поверхностного осмотра 26-летнего злоумышленника полицейские обнаружили 29 свертков с психотропным веществом PVP.
Мужчина признался, что длительное время работает «закладчиком» на Интернет-магазин и продает наркотики по Харькову путем «закладок».
Из автомобиля злоумышленника полицейские изъяли еще 5 свертков с марихуаной, 9 свертков с психотропным веществом PVP, мобильные телефоны, банковские карты, на которые он получал деньги за выполненную работу.
В одном из мобильных телефонов правоохранители обнаружили около 50 фотографий мест закладок с наркотическими веществами, которые человек успел разложить. Полицейские проверили все места указанных тайников и изъяли из них 50 закладок с веществом, похожим на наркотическое средство PVP и 30 закладок с веществом, похожим на каннабис.
По данному факту следственным Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Следователем решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
влажность:
давление:
ветер: