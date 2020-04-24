24.04.2020 11:44

Закладчику, который брызнул патрульному в глаза, предъявили обвинения по двум статьям

Полицейские Харькова изъяли у наркосбытчика более 100 закладок с наркотиками.



// Нацполиция

23 апреля, в ходе патрулирования по улице Кронштадтской сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Управление патрульной полиции обнаружили мужчину, который что-то прятал в землю и фотографировал на мобильный телефон. Увидев сотрудников полиции, он начал бежать с места происшествия.



Во время задержания злоумышленник брызнул неизвестным веществом из баллончика в сторону полицейских. В результате происшествия один из инспекторов патрульной полиции был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.



В ходе поверхностного осмотра 26-летнего злоумышленника полицейские обнаружили 29 свертков с психотропным веществом PVP.



Мужчина признался, что длительное время работает «закладчиком» на Интернет-магазин и продает наркотики по Харькову путем «закладок».



Из автомобиля злоумышленника полицейские изъяли еще 5 свертков с марихуаной, 9 свертков с психотропным веществом PVP, мобильные телефоны, банковские карты, на которые он получал деньги за выполненную работу.



В одном из мобильных телефонов правоохранители обнаружили около 50 фотографий мест закладок с наркотическими веществами, которые человек успел разложить. Полицейские проверили все места указанных тайников и изъяли из них 50 закладок с веществом, похожим на наркотическое средство PVP и 30 закладок с веществом, похожим на каннабис.



По данному факту следственным Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Следователем решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



