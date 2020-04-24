24.04.2020 09:05

В Харькове закладчик распылил на патрульного неизвестное вещество (ФОТО)

Нарушителя задержали.



// Патрульная полиция

Около 4 часов утра 23 апреля во время пешего патрулирования Немышлянского района Харькова патрульные обнаружили гражданина, который что-то закапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон.



Патрульные подошли в неизвестному для проверки. Мужчина внезапно достал из кармана баллон с аэрозольной веществом, распылил ее в сторону патрульного и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали гражданина. Во время общения он заметно нервничал. И не зря, ведь впоследствии он сообщил, что с собой 47 свертков с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что еще около 360 свертков с наркотическими веществами различных видов он успел распространить через так называемые «закладки».



На место была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин также согласился указать места в четырех административных районах Харькова, где он уже успел положить подобные свертки.



Патрульный получил химические ожоги глаз. Следователями будет решаться вопрос о квалификации действий гражданина.