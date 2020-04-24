В Харькове закладчик распылил на патрульного неизвестное вещество (ФОТО)

Нарушителя задержали.
Около 4 часов утра 23 апреля во время пешего патрулирования Немышлянского района Харькова патрульные обнаружили гражданина, который что-то закапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон.
Патрульные подошли в неизвестному для проверки. Мужчина внезапно достал из кармана баллон с аэрозольной веществом, распылил ее в сторону патрульного и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали гражданина. Во время общения он заметно нервничал. И не зря, ведь впоследствии он сообщил, что с собой 47 свертков с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что еще около 360 свертков с наркотическими веществами различных видов он успел распространить через так называемые «закладки».
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин также согласился указать места в четырех административных районах Харькова, где он уже успел положить подобные свертки.
Патрульный получил химические ожоги глаз. Следователями будет решаться вопрос о квалификации действий гражданина.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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