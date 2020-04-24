Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове закладчик распылил на патрульного неизвестное вещество (ФОТО)
24.04.2020  09:05   

В Харькове закладчик распылил на патрульного неизвестное вещество (ФОТО)

Нарушителя задержали.


// Патрульная полиция

Около 4 часов утра 23 апреля во время пешего патрулирования Немышлянского района Харькова патрульные обнаружили гражданина, который что-то закапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон.

Патрульные подошли в неизвестному для проверки. Мужчина внезапно достал из кармана баллон с аэрозольной веществом, распылил ее в сторону патрульного и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали гражданина. Во время общения он заметно нервничал. И не зря, ведь впоследствии он сообщил, что с собой 47 свертков с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что еще около 360 свертков с наркотическими веществами различных видов он успел распространить через так называемые «закладки».

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин также согласился указать места в четырех административных районах Харькова, где он уже успел положить подобные свертки.

Патрульный получил химические ожоги глаз. Следователями будет решаться вопрос о квалификации действий гражданина.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, харьков, закладка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Криминал и происшествия Закладчику, который брызнул патрульному в глаза, предъявили обвинения по двум статьям 23.04 Криминал и происшествия Суд вынес приговор экс-полицейскому «закладчику»: более 6 лет за решеткой 15.04 Криминал и происшествия Харьковские прокуроры добились конфискации имущества и максимального срока заключения для торговцев наркотой
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 