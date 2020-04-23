Платные тюрьмы в реале - Минюст Малюськи пролоббировал платное содержания в СИЗО

Кабмин согласился на экспериментальный проект по предоставлению платных услуг лицам, взятым под стражу: пока речь идет только об улучшенных камерах и специальном питании.
Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас, в Кабмине не объяснили. Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, в некоторых следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в рамках этого эксперимента.
Средства, полученные от предоставления таких услуг, будут направляться в специальный фонд продолжает использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений СИЗО для создания надлежащих условий содержания другим заключенным, пояснил министр.
По результатам проведения эксперимента, завершить который планируется к концу 2021, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления такой платной услуги.
Впрочем, чтобы эксперимент стал удачным, необходимы не только камеры, но и сами заключенные, способные оплатить свой комфорт. Итак, руководству экспериментальных СИЗО придется как-то позаботиться об обеспечении платежеспособным контингентом.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажность:
давление:
ветер: