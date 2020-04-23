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23.04.2020  12:21   

Платные тюрьмы в реале - Минюст Малюськи пролоббировал платное содержания в СИЗО

Кабмин согласился на экспериментальный проект по предоставлению платных услуг лицам, взятым под стражу: пока речь идет только об улучшенных камерах и специальном питании.


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Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас, в Кабмине не объяснили. Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, в некоторых следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в рамках этого эксперимента.

Средства, полученные от предоставления таких услуг, будут направляться в специальный фонд продолжает использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений СИЗО для создания надлежащих условий содержания другим заключенным, пояснил министр.

По результатам проведения эксперимента, завершить который планируется к концу 2021, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления такой платной услуги.

Впрочем, чтобы эксперимент стал удачным, необходимы не только камеры, но и сами заключенные, способные оплатить свой комфорт. Итак, руководству экспериментальных СИЗО придется как-то позаботиться об обеспечении платежеспособным контингентом.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  сизо, проверка, харьков, министр, колония
 
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