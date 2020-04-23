Платные тюрьмы в реале - Минюст Малюськи пролоббировал платное содержания в СИЗО

Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас, в Кабмине не объяснили. Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, в некоторых следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в рамках этого эксперимента.

Средства, полученные от предоставления таких услуг, будут направляться в специальный фонд продолжает использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений СИЗО для создания надлежащих условий содержания другим заключенным, пояснил министр.

По результатам проведения эксперимента, завершить который планируется к концу 2021, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления такой платной услуги.

Впрочем, чтобы эксперимент стал удачным, необходимы не только камеры, но и сами заключенные, способные оплатить свой комфорт. Итак, руководству экспериментальных СИЗО придется как-то позаботиться об обеспечении платежеспособным контингентом.