Как на Салтовке копы от ДТП отъезжали (ВИДЕО)

Инцидент произошел в 602 микрорайоне.
В Сеть выложили забавное видео, как автомобиль патрульных чуть не стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Так, на Юбилейном проспекте, напротив конечной троллебусов, патрульные остановились для проверки атомобиля. Когда водитель вышел из машины, неуправляемый транспорт задним ходом двинулся на автомобиль патульных.
Полицейским пришлось несколько раз сдавать назад, чтобы избежать столкновения, пока водитель не остановил свою машину.
"На 602-м приняли бухого наездника. Еще и чуть не ударил полицейскую тачку", - говорится в комментарии к видео
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