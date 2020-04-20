20.04.2020 16:26

Харьковский полицейский в суде помирился с радикальным активистом, травмировавшим силовику глаза

Активист разбрызгал спецназовцу в глаза газ из баллончика, пытаясь прорваться на митинге к протестантам, требовавшим вернуть в школы русский язык.



Фото инцидента // Укринформ

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда.

По данным суда, утром 27 января 2020 батальон полка полиции особого назначения обеспечивал порядок во время проведения массовых мероприятий возле облгосадминистрации на улице Сумской, 64.

Заместитель командира вместе с другими сотрудниками батальона выстроились вокруг митингующих, чтобы сопроводить до служебного транспорта для эвакуации "из-за угрозы для жизни и здоровья последних от агрессивно настроенной толпы".

Во время продвижения работников полиции обвиняемый достал газовый баллончик "Терен-1" и распылил его в лицо милиционеру, в результате чего последний получил химический ожог обоих глаз.

Между обвиняемым и потерпевшим было заключено соглашение о примирении, которое поступило в суд 14 апреля.

Суд соглашение утвердил и признал подсудимого виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

НАпомним: 27 января в Харькове прошел 10-минутный митинг партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Выступили против распространения употребления украинского языка в школах Харьковщины около 10 активистов. Этот митинг полицейские взяли в плотное кольцо, поэтому непосредственно к его участникам прорваться проукраинские активисты сразу не смогли.

После толкотни с полицией, в пророссийски настроенных митингующих полетели куриные яйца. К сторонникам "ОПЗЖ" подошла группа людей - представители "Правого сектора", "Союза ветеранов АТО", "Национального корпуса" и "Национального жен". В них вырвали плакаты.

В конце концов пикет "за русский язык" сорвали. Полицейские, которые держали в плотном кольце сторонников ОПЗЖ, попытались отвести их в сторону. Произошел ряд столкновений. С обеих сторон использовался слезоточивый газ, от действия которого пострадала и ряд журналистов. Под возгласы "Чемодан, вокзал, Россия" сторонников ОПЗЖ погрузили в полицейских спецавтомобилей и с сиренами вывезли с площади Свободы.

Вследствие распыления газовых баллончиков, которые использовали участники акций протеста во Харьковской ОГА 27 января, в больницу им. Гиршмана доставили телеоператора "СТБ" Александра Брынзу и полицейского.