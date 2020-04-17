Дело насильника 12-летней падчерицы передано в суд

Харьковской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего харьковчанина по факту изнасилования малолетнего ребенка.
Установлено, что в течение последних двух лет ранее не судимый человек, пользуясь отсутствием дома матери ребенка, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней падчерицы. Каждый раз отчим угрожал ребенку применением физического насилия к ней, матери и младшему брату.
В начале сентября 2019 года перепуганная девушка после очередных насильственных действий со стороны отчима сообщила своему классному руководителю об изнасиловании отчимом.
В инкриминируемых преступлениях мужчина своей вины не признал.
Во время проведения подготовительного судебного заседания коллегия судей Коминтерновского районного суда г.. Харькова поддержала позицию прокуратуры и продолжила срок применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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