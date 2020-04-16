Суд разрешил полицейским, которые «крышевали» группу «черных лесорубов» на Харьковщине, выйти под залог

Залоги для взятых под стражу сотрудников Валковского отдела полиции ГУ Нацполици в Харьковской области установлены от 630,6 тысяч. до 147,14 тысяч гривен.
Как ранее сообщалпрокурор области Александр Фильчаков, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли работников местных органов полиции.
Полицейские систематически за денежное вознаграждение «крышевали» незаконные схемы «черных лесорубов» - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.
9 апреля под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении четверым сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст . 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцатый жителям Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины ).
Полицейським- «крышевальникам» грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в м. Полтава, оперативное сопровождение - ГИБ НП Украины.
Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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