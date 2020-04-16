16.04.2020 13:31

Суд разрешил полицейским, которые «крышевали» группу «черных лесорубов» на Харьковщине, выйти под залог

Залоги для взятых под стражу сотрудников Валковского отдела полиции ГУ Нацполици в Харьковской области установлены от 630,6 тысяч. до 147,14 тысяч гривен.



://khar.gp.gov.ua/

Как ранее сообщалпрокурор области Александр Фильчаков, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли работников местных органов полиции.



Полицейские систематически за денежное вознаграждение «крышевали» незаконные схемы «черных лесорубов» - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.



9 апреля под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении четверым сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст . 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцатый жителям Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины ).



Полицейським- «крышевальникам» грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в м. Полтава, оперативное сопровождение - ГИБ НП Украины.



Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.



Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.