Менеджер по сбыту обокрал предприятие на 700 тысяч

Мужчине, который завладел имуществом предприятия на сумму почти 700 тыс. грн, сообщили о подозрении.
Менеджер по сбыту одного из частных предприятий в период с января по сентябрь 2018 года, злоупотребляя своим служебным положением, давал распоряжения заведующему склада готовой продукции, которые не соответствовали действительности, по формированию заказов текстильных изделий для якобы реальных покупателей . В дальнейшем, после отпуска из состава товара, через доверенных лиц получал текстильную продукцию, которой распорядился по своему усмотрению.
В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 700 тыс. грн,
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Вопрос об избрании меры пресечения решается.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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