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16.04.2020  09:20   

Менеджер по сбыту обокрал предприятие на 700 тысяч

Мужчине, который завладел имуществом предприятия на сумму почти 700 тыс. грн, сообщили о подозрении.


// Facebook

Менеджер по сбыту одного из частных предприятий в период с января по сентябрь 2018 года, злоупотребляя своим служебным положением, давал распоряжения заведующему склада готовой продукции, которые не соответствовали действительности, по формированию заказов текстильных изделий для якобы реальных покупателей . В дальнейшем, после отпуска из состава товара, через доверенных лиц получал текстильную продукцию, которой распорядился по своему усмотрению.

В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 700 тыс. грн,

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, хищение, харьков, объявлено подозрение
 
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