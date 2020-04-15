15.04.2020 15:07

Харьковские энергетики требовали от ОСББ в элитном новострое несуществующих разрешений

Специалисты регионального Управления антимонопольного комитета Украины уличили специалистов Харьковоблэнерко в незаконных требованиях по отношению к совладельцам элитного новостроя на Отакара Яроша.



://facebook.com

Харьковским областным территориальным отделением АМКУ начаты рассмотрение дела связи с наличием в действиях АО «Харьковоблэнерго», которые заключаются в выдвижении требований к ОСМД «Ультра» о предоставлении документа, подтверждающего право собственности ОСМД «Ультра» на многоквартирный дом по ул . Отакара Яроша в Харькове , оформление которого НЕ предусмотрено действующим законодательством.

Несуществующие справки «требовались» для подключене дома, т.е. для заключения договора потребителя о предоставлении услуг с распределения электрической энергии.

Чиновники увидели признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции , предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции », в виде злоупотребления монопольным ( доминирующим ) положением на рынке услуг по распределению электрической энергии.