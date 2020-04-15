Харьковские энергетики требовали от ОСББ в элитном новострое несуществующих разрешений

Специалисты регионального Управления антимонопольного комитета Украины уличили специалистов Харьковоблэнерко в незаконных требованиях по отношению к совладельцам элитного новостроя на Отакара Яроша.
Харьковским областным территориальным отделением АМКУ начаты рассмотрение дела связи с наличием в действиях АО «Харьковоблэнерго», которые заключаются в выдвижении требований к ОСМД «Ультра» о предоставлении документа, подтверждающего право собственности ОСМД «Ультра» на многоквартирный дом по ул . Отакара Яроша в Харькове , оформление которого НЕ предусмотрено действующим законодательством.
Несуществующие справки «требовались» для подключене дома, т.е. для заключения договора потребителя о предоставлении услуг с распределения электрической энергии.
Чиновники увидели признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции , предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции », в виде злоупотребления монопольным ( доминирующим ) положением на рынке услуг по распределению электрической энергии.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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