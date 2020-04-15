15.04.2020 14:04

На Харьковщине раскрыли нарушений на четверть миллиарда

Специалисты Северо-восточного офиса Госаудитслужбы течение января - марта 2020 года обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов по результатам проведенных ревизий на общую сумму 234,7 млн. грн.



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По результатам проведенных государственных финансовых аудитов объектами контроля предоставлено 46 рекомендаций , из которых 17 - направлены на достижение дополнительного экономического или социального эффекта , общая сумма достигнутого экономического эффекта ( дполнительного результата) составляет 219,5 млн. грн.

Органами местной власти и самоуправления , руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам мероприятий государственного финансового контроля принято 10 управленческих решений .

В течение января - марта 2020 году на рассмотрение правоохранительным органам передано материалы пяти ревизий , по результатам рассмотрения материалов мер государственного финансового контроля правоохранительными органами вручено 1 письменное сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Материалы одного аудиторского исследования добавлен к уголовного производства .

В девяти случаях к нарушителям финансово-бюджетной дисциплины применено финансовые санкции ;

к административной ответственности привлечено 52 должностных лиц ,

к дисциплинарной - 2 человек , с занимаемой должности освобождено 1 должностное лицо.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры и объектами контроля инициировано предъявление пяти гражданских исков , в суд предъявлено иск на сумму 900 тыс. грн.