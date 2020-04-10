10.04.2020 19:49

Крупная взятка и мзда ежемесячно: хитрый коп хотел нажиться на работе предприятия во время карантина

Начальнику отделения полиции сообщено о подозрении.



//kievvlast.com.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении начальнику отделения одного из отделов ГУНП в Харьковской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (просьба предоставить должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет неправомерную выгоду, в интересах ли третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения).

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалістенка, в ходе досудебного расследования установлено, что в марте 2020 года руководитель отделения одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области узнал, что предприятие, которое осуществляет оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на всей территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей (Постановление Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2»).

25 марта 2020 года начальник отделения полиции встретился с руководителем цеха предприятия. Во время беседы начальник отделения полиции сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и далее - 2 тыс. грн ежемесячно предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будет привлечено к административной ответственности.

Однако преступление было своевременно раскрыто правоохранительными органами.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.