09.04.2020 14:08

В пригороде Харькова за сутки взрывотехники обезвредили сотни патронов, снаряды и боевые мины (ФОТО)

Харьковский район: пиротехники ГСЧС в сутки разминировали 310 взрывоопасных предметов времен войны.



://kh.dsns.gov.ua

8 апреля пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Работы по разминированию проводились в с. Петропавловка Купянского района, с. Васищево и г. Мерефа Харьковского района.

Всего было разминировано 310 боеприпасов, из которых 250 патронов, 54 артснаряд, 4 минометных мин и 2 гранаты Ф-1.