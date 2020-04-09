В пригороде Харькова за сутки взрывотехники обезвредили сотни патронов, снаряды и боевые мины (ФОТО)

Харьковский район: пиротехники ГСЧС в сутки разминировали 310 взрывоопасных предметов времен войны.
8 апреля пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
Работы по разминированию проводились в с. Петропавловка Купянского района, с. Васищево и г. Мерефа Харьковского района.
Всего было разминировано 310 боеприпасов, из которых 250 патронов, 54 артснаряд, 4 минометных мин и 2 гранаты Ф-1.
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