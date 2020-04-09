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09.04.2020  14:08   

В пригороде Харькова за сутки взрывотехники обезвредили сотни патронов, снаряды и боевые мины (ФОТО)

Харьковский район: пиротехники ГСЧС в сутки разминировали 310 взрывоопасных предметов времен войны.


://kh.dsns.gov.ua

8 апреля пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Работы по разминированию проводились в с. Петропавловка Купянского района, с. Васищево и г. Мерефа Харьковского района. 

Всего было разминировано 310 боеприпасов, из которых 250 патронов, 54 артснаряд, 4 минометных мин и 2 гранаты Ф-1.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
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