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07.04.2020  14:04   

10 лет за решеткой: суд вынес приговор вору, который напал на пожилую женщину, которая застала его на месте преступления

По принципиальной позиции Харьковской местной прокуратуры №3 судом доказана вина 44-летнего харьковчанина, который осужден за совершение кражи и разбоя, совмещенными с проникновением в жилье.


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По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что вор в течение 2017-2018 годов, выламывая двери металлическим ломом, проникал в жилище потерпевших и похищал технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба, причиненного злоумышленником, составляет более 70 тыс. грн.

В марте 2018 злоумышленник совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Считая, что в квартире никого нет, мужчина воспользовался ломом и выломал дверь. Увидев, что женщина находится дома, преступник нанес ей удар в область головы металлическим ломом, после чего предпринял попытку скрыться с места преступления. Однако его задержали сотрудники полиции.

26 марта 2020 указанного мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное повторно, нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с проникновением в жилище, похищение официального документа).

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  суд, прокурор, харьков, разбой, кража, взлом
 
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