05.04.2020 19:57

Карантин: копы ловят нарушителей и напоминают об ужесточении мер (ВИДЕО)

Полиция усиливает меры безопасности относительно соблюдения карантинных правил.



Карантин: копы ловят нарушителей и напоминают об ужесточении мер (ВИДЕО)



Как сообщает ГУ Нацполции, согласно решению Кабинета Министров Украины, в государстве с 6 апреля 2020 года на особом контроле будут находиться меры безопасности по недопущению распространения коронавирус. Контроль за соблюдением общегосударственных правил карантина в публичных местах будут осуществлять органы Национальной полиции, бойцы Нацгвардии, патрульные и курсанты вузов системы МВД.

В общем, во всех общественных местах во время проведения профилактических мероприятий порядок на Харьковщине ежедневно контролировать более 1,5 правоохранителей. Нарушение определенных правил будут наказываться в соответствии с нормами законодательства Украины.

Как рассказал участковый офицер полиции Киевского ОП города Харькова Антон Новиков, уже с понедельника вступает в силу ряд запретов, среди которых – нахождение на улице в группе людей более 2 человек, посещение зон отдыха – парков, скверов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон а также лесов и подобных территорий. Находиться на улице можно только в масках и респираторах, и при каждом выходе из дома необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Детям до 14 лет находиться на улице без взрослых нельзя.

Полиция готова реагировать на нарушения новых карантинных норм и за такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Призываем всех обязательно выполнять рекомендации врачей, требования, которые определены Правительством, органами местного самоуправления в целях защиты своего здоровья и жизни. Просим население с пониманием относиться к действиям полиции и содействовать полицейским в исполнении важных служебных задач. Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома!