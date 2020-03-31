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31.03.2020  14:24   

Нарушитель самоизоляции из Харьковской области хотел прорваться в Россию

В пункте пропуска "Плетеневка" (Волчанский район) пограничники остановили мужчину, который хотел выехать в Россию, нарушив им же данное письменное обязательство на соблюдение правил карантина и добровольную самоизоляцию.


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В пункте пропуска "Плетеневка" (Волчанский район) пограничники остановили мужчину, который хотел выехать в Россию -  нн недавно вернулся из-за границы и подписал соглашение на самоизоляцию. 

Помимо "Плетеневки", еще одного нарушителя карантина остановили в пункте пропуска "Юнаковка" (Сумская область), который также расположен на границе с Россией. Об этом 31 марта сообщили в Госпогранслужбе Украины. 

"Двое граждан Украины 1982 и 1964 рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", — рассказали в Госпогранслужбе.

Пограничники сообщили о нарушителях карантина полицейским, они составили административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил относительно карантина людей). Их ждет суд.

Такие же нарушения были на границе  27 марта и 29 марта.

В Госпогранслужбе просят украинцев оставаться дома, чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей. За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  коронавирус, карантин, граница, харьков, плетеневка, пограничник, пропуск
 
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