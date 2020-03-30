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30.03.2020  10:12   

Тюки с бесхозной контрабандой нашли на границе (ФОТО)

В ночь на субботу пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.


// ГПСУ

Информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров была получена сотрудниками оперативных подразделений заранее.

Во время ее проверки неподалеку от границы в районе населенного пункта Амбарное пограничный наряд обнаружил 6 тюков с товарами народного потребления.

Недалеко от места обнаружения товаров правоохранители задержали передвигающегося на мотоцикле гражданина Украины, который возможно следил за действиями пограничников.

За нарушение правил пограничного режима, а именно движение по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, на мужчину составлены административные материалы по ст.202 КУоАП.

Сейчас товар, который вероятно должен был незаконно перемещен из Украины в Россию, изъят и будет переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Продолжаются мероприятия по установлению владельца и других возможно причастных лиц.

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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