30.03.2020 10:12

Тюки с бесхозной контрабандой нашли на границе (ФОТО)

В ночь на субботу пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.



// ГПСУ

Информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров была получена сотрудниками оперативных подразделений заранее.

Во время ее проверки неподалеку от границы в районе населенного пункта Амбарное пограничный наряд обнаружил 6 тюков с товарами народного потребления.



Недалеко от места обнаружения товаров правоохранители задержали передвигающегося на мотоцикле гражданина Украины, который возможно следил за действиями пограничников.



За нарушение правил пограничного режима, а именно движение по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, на мужчину составлены административные материалы по ст.202 КУоАП.



Сейчас товар, который вероятно должен был незаконно перемещен из Украины в Россию, изъят и будет переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.



Продолжаются мероприятия по установлению владельца и других возможно причастных лиц.