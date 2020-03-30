Главная Новости Криминал и происшествия Пограничный пес вынюхал наркотическое зелье в автомобиле (ВИДЕО, ФОТО)
30.03.2020  08:15   

Пограничный пес вынюхал наркотическое зелье в автомобиле (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили серо-зеленое вещество растительного происхождения. Мужчина, который вез зелье, признался, что это - каннабис.


// ГПСУ

Вечером субботы в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл автомобиль Audi, за рулем которого был 41-летний украинец.

При осмотре транспортного средства служебная собака пограничников сработала на багажное отделение. Осмотрев место, на которое указал четвероногий помощник, между спинкой заднего сиденья и багажным отделением автомобиля правоохранители обнаружили два пакета с зельем.

Найденное вещество передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Общий вес обнаруженного составил 800 граммов. Продолжается экспертиза.

Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащего признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков, гоптовка, каннабис
 
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