Пограничный пес вынюхал наркотическое зелье в автомобиле (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили серо-зеленое вещество растительного происхождения. Мужчина, который вез зелье, признался, что это - каннабис.
Вечером субботы в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл автомобиль Audi, за рулем которого был 41-летний украинец.
При осмотре транспортного средства служебная собака пограничников сработала на багажное отделение. Осмотрев место, на которое указал четвероногий помощник, между спинкой заднего сиденья и багажным отделением автомобиля правоохранители обнаружили два пакета с зельем.
Найденное вещество передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Общий вес обнаруженного составил 800 граммов. Продолжается экспертиза.
Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащего признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины.
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