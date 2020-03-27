Криминального авторитета обстреляли из автоматов: суд вынес приговор киллерам

Один обвиняемых рассказал, что вел огонь холостыми патронами.
Киевский районный суд Харькова вынес приговор двум злоумышленникам, которые обстреляли мужчину из автоматов Калашникова. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
По данным следствия, нападение произошло 22 ноября 2016 года на улице Гаршина. Двое уроженцев Донецкой области вместе с неизвестным лицом подъехали на автомобиле Opel Omega к дому №5/7 и открыли огонь из автоматов Калашникова. При этом один из фигурантов стрелял холостыми патронами, а их подельник сделал не менее семи выстрелов из АКСМ с глушителем и оптическим прицелом. Оружие киллеры позднее утопили в водоеме и закопали в лесу.
Киллеры три месяца следили за жертвой с помощью прикрепленного к машине устройства слежения. Во время покушения 38-летний мужчина получил ранения грудной клетки и руки, но выжил.
В ходе проведения оперативно-розыскных действий силовики нашли два закопанных на пустыре автомата и пистолет ТТ, а неподалеку - машину, на которой киллеры следили за целью.
По собственной информации NewsRoom, тогда был ранен криминальный авторитет Георгий И., более известный как "Жора".
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