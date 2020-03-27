Осторожно - воры: несмотря на карантин по подъездам рыщут домушники (ФОТО, ВИДЕО)

На ХТЗ вор вынюхивает, где может поживиться.
Тревогу бьют, призывая харьковчан быть внимательными, пользователи соцсети - по подъездам ходит любитель легкой наживы.
Как информируют, воришки
Ходят по подъездам дергают ручки дверей, обрезают провода и воруют все, что можно украсть.
Видо снеты на Горизонте, и на проспекте Индустриальном.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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