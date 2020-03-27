Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно - воры: несмотря на карантин по подъездам рыщут домушники (ФОТО, ВИДЕО)
27.03.2020  12:43   

Осторожно - воры: несмотря на карантин по подъездам рыщут домушники (ФОТО, ВИДЕО)

На ХТЗ вор вынюхивает, где может поживиться.


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Тревогу бьют, призывая харьковчан быть внимательными, пользователи соцсети - по подъездам ходит любитель легкой наживы.

Как информируют, воришки

Ходят по подъездам дергают ручки дверей, обрезают провода и воруют все, что можно украсть.

Видо снеты на Горизонте, и на проспекте Индустриальном. 

Тэги:  воровство, карантин, харьков, коронавирус
 
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