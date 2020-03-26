26.03.2020 18:40

Опасный сюрприз: как мужчина в вагоне гранатомет нашел (ФОТО)

Инцидент произошел под Харьковом.



//hk.npu.gov.uа

Как информирует ГУ Нацполиции, об опасной находке в Нововодолажский райотдел 26 марта 2020 года сообщил мужчина, занимавшйися разгрузкой вагона.

На место происшествия выезжали руководители райотдела, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, металлический предмет заявитель увидел на дне вагона во время его разгрузки. По заключению специалистов, данным предметом оказался гранатомет «РПГ-22».

Вещдок изъято и направлено на экспертизу.

Следователем Нововодолажский отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами) уголовного кодекса Украины.