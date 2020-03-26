Главная Новости Криминал и происшествия Крепкое ДТП на Клочковской: есть пострадавшие (ВИДЕО, ФОТО)
26.03.2020  15:32   

Крепкое ДТП на Клочковской: есть пострадавшие (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 26 марта возле «Роста» на Клочковской.


// Telegram

Фото и видео столкновения очевидцы выложили в соцсети.

«Серьёзное ДТП возле Роста на Клочковской, с пострадавшими. У пассажирки одной из авто перелом шейных позвонков», – сообщили свидетели аварии.

По версии другого источника, скорая госпитализировала мужчину.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.03 Криминал и происшествия Обошлось без последствий: фура стукнула колонку на заправке (ФОТО) 25.03 Криминал и происшествия ДТП: перевертыш на трассе (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 24.03 Криминал и происшествия ЧП на Алексеевке: разбил пять машин и скрылся (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 