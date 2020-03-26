Крепкое ДТП на Клочковской: есть пострадавшие (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 26 марта возле «Роста» на Клочковской.
Фото и видео столкновения очевидцы выложили в соцсети.
«Серьёзное ДТП возле Роста на Клочковской, с пострадавшими. У пассажирки одной из авто перелом шейных позвонков», – сообщили свидетели аварии.
По версии другого источника, скорая госпитализировала мужчину.
Официальная информация уточняется.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
влажность:
давление:
ветер: