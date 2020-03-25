25.03.2020 15:24

Агрессивными продавцами дров всерьез занялись копы

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации в Сахновщанском районе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 марта 2020 года в ходе отработки территории района по фиксации нарушений во время карантинных мероприятий сотрудники Сахновщанского отдела полиции Харьковской области обнаружили мотоблок с прицепом, в котором находились дрова.

Владелец подтвердил полицейским, что осуществляет их продажу. Во время составления административного протокола по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях мужчина вел себя агрессивно и отказался выполнять требования сотрудников полиции.

Житель района на мотоблоке пытался покинуть место происшествия, при этом наехал на инспектора сектора реагирования патрульной полиции, который попытался ограничить движение правонарушителя. К конфликту подключилась жена местного жителя, которая выявила грубое неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и пыталась помешать их действиям в отношении правонарушителя.

Для выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа Сахновщинского ОП во главе с руководством отдела. В данной ситуации, согласно ст. 44-45 Закона Украины "О Национальную полицию", полицейские имели основания применить меры физического воздействия и специальные средства «наручники». Нарушителя доставили в Сахновщанскийо райотдел для дальнейшего составления материала.

В результате происшествия инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил телесные повреждения и обратился в районную больницу. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

25 марта в Сахновщинского ОП ГУНП в Харьковской области обратилась местная жительница и ее дочь с заявлением о якобы полученные женщиной телесные повреждения во время конфликта.

По указанному факту проводится сбор первичного материала и устанавливаются свидетели. Следователи также изучают видеозаписи с места происшествия.