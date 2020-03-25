25.03.2020 15:24
Агрессивными продавцами дров всерьез занялись копы
Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации в Сахновщанском районе.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 марта 2020 года в ходе отработки территории района по фиксации нарушений во время карантинных мероприятий сотрудники Сахновщанского отдела полиции Харьковской области обнаружили мотоблок с прицепом, в котором находились дрова.
Владелец подтвердил полицейским, что осуществляет их продажу. Во время составления административного протокола по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях мужчина вел себя агрессивно и отказался выполнять требования сотрудников полиции.
Житель района на мотоблоке пытался покинуть место происшествия, при этом наехал на инспектора сектора реагирования патрульной полиции, который попытался ограничить движение правонарушителя. К конфликту подключилась жена местного жителя, которая выявила грубое неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и пыталась помешать их действиям в отношении правонарушителя.
Для выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа Сахновщинского ОП во главе с руководством отдела. В данной ситуации, согласно ст. 44-45 Закона Украины "О Национальную полицию", полицейские имели основания применить меры физического воздействия и специальные средства «наручники». Нарушителя доставили в Сахновщанскийо райотдел для дальнейшего составления материала.
В результате происшествия инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил телесные повреждения и обратился в районную больницу. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
25 марта в Сахновщинского ОП ГУНП в Харьковской области обратилась местная жительница и ее дочь с заявлением о якобы полученные женщиной телесные повреждения во время конфликта.
По указанному факту проводится сбор первичного материала и устанавливаются свидетели. Следователи также изучают видеозаписи с места происшествия.