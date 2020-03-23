23.03.2020 11:33

Прокуратура привлечет к ответственности недобросовестных коммерсантов, наживавшихся на дорожных ремонтах (ФОТО)

В результате поставок недоброкачественных материалов при ремонте моста на проспекте Льва Ландау территориальной громаде Харькова нанесены убытки в более чем 1 500 000 гривен.



://khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины двум представителям коммерческой фирмы, сбывали недоброкачественную продукцию для ремонта моста.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица одного из субъектов хозяйствования поставляли строительные материалы непосредственном подрядчику выполнение ремонта моста - другому субъекту хозяйствования. При выполнении договора по поставке опор для осуществления ремонта поставщик осуществил поставку опор ненадлежащего качества: вместо оцинкованных труб были поставлены трубы без надлежащих характеристик с признаками того, что они уже были в использовании.

Должностные лица поставщика организовали изготовление опор в количестве 72 штук с уже применяемых материалов, которые не соответствовали государственным стандартам и проектной документации в части требований по оцинковке указанных изделий.

В дальнейшем, на основании расходных накладных поставщика, содержащих недостоверные сведения о соответствии товаров, указанные опоры по завышенным ценам были поставлены в адрес исполнителя ремонтных работ под видом доброкачественной продукции. При этом поставщик заверил должностных лиц получателя продукции опоры является оцинкованными, а для маскировки отсутствия оцинковки обеспечил покраску опор.

Сейчас завершено проведение комплексных экспертиз и установлено, что в результате преступных действий поставщик незаконно завладел денежными средствами, чем вызвал материальный ущерб территориальной общине города Харькова на сумму более 1,5 млн. гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСР ГУНП в Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.