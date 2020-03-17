Главная Новости Криминал и происшествия Водитель, остановленный за пьяное вождение, пришел в полицию со взяткой (ФОТО)
17.03.2020  10:51   

Водитель, остановленный за пьяное вождение, пришел в полицию со взяткой (ФОТО)

13 марта правоохранители задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в сумме 5000 гривен начальнику сектора превенции в помещении служебного кабинета подразделения.


// Нацполиция

Взятку правоохранителю пытался дать 40-летний житель поселка Близнюки. Таким образом мужчина хотел избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом залога.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Комплекс следственно-розыскных действий проводился следователями Близнюковского отделения полиции по оперативным сопровождением сотрудников Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры Харьковской области.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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