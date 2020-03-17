Водитель, остановленный за пьяное вождение, пришел в полицию со взяткой (ФОТО)

13 марта правоохранители задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в сумме 5000 гривен начальнику сектора превенции в помещении служебного кабинета подразделения.
Взятку правоохранителю пытался дать 40-летний житель поселка Близнюки. Таким образом мужчина хотел избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом залога.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Комплекс следственно-розыскных действий проводился следователями Близнюковского отделения полиции по оперативным сопровождением сотрудников Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры Харьковской области.
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В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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