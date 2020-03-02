На Салтовке ВАЗ врезался в столб: водителя увезли с ушибами, дорогу мыли спасатели (ФОТО)

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Салтовском шоссе, 129 поступило в полицию 1 марта около 10:15.
Установлено, что 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на электроопору.
В результате аварии водитель транспортного средства с ушибами доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
Также была вызвана бригада ГСЧС для очистки покрытия дороги от воспламеняющихся горючих материалов.
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