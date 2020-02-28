Защищая урожай конопли, хозяин огорода отправил в реанимацию соседа

Полуночная битва за наркотический урожай в ближнем пригороде Харькова оказалась неравной.
В Люботине Харьковской области мужчина едва не погиб, будучи застигнутым хозяином в огороде. Обрывая верхушки растущей у соседа конопли ,мужчина не заметил, как подошел владелец урожая.
Убегая, непрошенный гость запутался в замке калитки, и его настигла расплата.
Владелец дома ударил воришку ножом в живот. Когда раненного доставили в больницу, он потерял более полутора литров крови. Только экстренная операция помогла спасти жизнь любителю чужой «травки».
Владелец дома предстал перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений. Несмотря на заверения в том ,что он лишь оборонялся от непрошенного гостя, которого в темноте даже не узнал, суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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