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28.02.2020  14:09   

Опасный дрифт на площади Конституции: полиция разыскивает свидетелей

Правоохранители просят приносить видео с камер телефонов и регистраторов, а также ждут водителей, которым водиьель на BMW создал аварийную обстановку.


// Facebook

Напомним, инцидент произошел на площади Конституции вечером 26 февраля. В социальных сетях появилось видео, где водитель автомобиля BMW грубо и неодоразово нарушает правила дорожного движения и подвергает других участников опасности.

Правоохранители установили владельца автомобиля BMW, которому по адресу регистрации и по возможным адресам проживания направлено приглашение к управлению патрульной полиции в Харьковской области для предоставления объяснения по поводу нарушения его автомобиля правил дорожного движения.

Для привлечения водителя к ответственности, УПП в Харьковской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения, видео с камер мобильных телефонов, регистраторов сообщить по телефонам 102 или обратиться по адресу: г.Харьков , Шевченко 315.

Также правоохранители просят обратиться водителей, которым водитель данного авто создал аварийную обстановку, ваши объяснения важны для данного административного производства.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дрифт, харьков, полиция, площадь конституции
 
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