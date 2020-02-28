28.02.2020 14:09

Опасный дрифт на площади Конституции: полиция разыскивает свидетелей

Правоохранители просят приносить видео с камер телефонов и регистраторов, а также ждут водителей, которым водиьель на BMW создал аварийную обстановку.



// Facebook

Напомним, инцидент произошел на площади Конституции вечером 26 февраля. В социальных сетях появилось видео, где водитель автомобиля BMW грубо и неодоразово нарушает правила дорожного движения и подвергает других участников опасности.

Правоохранители установили владельца автомобиля BMW, которому по адресу регистрации и по возможным адресам проживания направлено приглашение к управлению патрульной полиции в Харьковской области для предоставления объяснения по поводу нарушения его автомобиля правил дорожного движения.



Для привлечения водителя к ответственности, УПП в Харьковской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения, видео с камер мобильных телефонов, регистраторов сообщить по телефонам 102 или обратиться по адресу: г.Харьков , Шевченко 315.



Также правоохранители просят обратиться водителей, которым водитель данного авто создал аварийную обстановку, ваши объяснения важны для данного административного производства.