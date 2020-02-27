27.02.2020 08:57

Опасный дрифт в центре Харькова (ВИДЕО)

В ночь на 27 февраля водитель BMW устроил опасный дрифт на площади Конституции в Харькове.



// Facebook

Видео инцидента с разных ракурсов появилось в соцсетях.



Водитель делал резкие повороты и подрезал другие автомобили.



BMW выносило на встречную полосу движения, разворачивало возле припаркованных машин и стоящих на тротуаре людей.









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