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27.02.2020  08:57   

Опасный дрифт в центре Харькова (ВИДЕО)

В ночь на 27 февраля водитель BMW устроил опасный дрифт на площади Конституции в Харькове.


// Facebook

Видео инцидента с разных ракурсов появилось в соцсетях.

Водитель делал резкие повороты и подрезал другие автомобили.

BMW  выносило на встречную полосу движения, разворачивало возле припаркованных машин и стоящих на тротуаре людей.



 

 

Внимание: ненормативная лексика.

Тэги:  дрифт, харьков, водитель, площадь конституции
 
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