Опасный дрифт в центре Харькова (ВИДЕО)

В ночь на 27 февраля водитель BMW устроил опасный дрифт на площади Конституции в Харькове.
Видео инцидента с разных ракурсов появилось в соцсетях.
Водитель делал резкие повороты и подрезал другие автомобили.
BMW выносило на встречную полосу движения, разворачивало возле припаркованных машин и стоящих на тротуаре людей.
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