Опасный дрифт на площади Конституции: полиция выяснила имя хозяина автомобиля

Автомобиль BMW, водитель которого устроил дрифт и гонки по встречной полосе на площади конституции в Харькове, принадлежит выпускнику Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Об этом NewsRoom сообщили работники правоохранительных органов.
Согласно данным НАЗК, Александр Александрович Чумак - сын депутата Кировоградского облсовета Александра Алексеевича Чумака, который также является заместителем начальника Летной академии Национального авиационного университета. Местом его проживания также указан Кропивницкий.
Напомним, инцидент произошел на площади Конституции вечером 26 февраля. Как видно на записях, водитель "немца" устроил дрифт на проезжей части, выехал на встречную полосу и едва не протаранил несколько машин.
Теперь силовикам предстоит выяснить, кто находился за рулем иномарки.
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