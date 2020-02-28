Опасный дрифт на площади Конституции: полиция выяснила имя хозяина автомобиля

Согласно данным из открытых источников, автомобиль BMW 435і зарегистрирован в Кропивницком Кировоградской области. Там же прописан и его владелец - 24-летний Александр Александрович Чумак. В 2017 году он закончил Институт подготовки органов юстиции НЮУ. Летом прошлого года молодой человек претендовал на должность главного специалиста юридического отдела Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Кировоградской области. В декларации соискатель указал автомобиль BMW 435і 2014 года, который был куплен за 207 тысяч гривен.

Согласно данным НАЗК, Александр Александрович Чумак - сын депутата Кировоградского облсовета Александра Алексеевича Чумака, который также является заместителем начальника Летной академии Национального авиационного университета. Местом его проживания также указан Кропивницкий.

Напомним, инцидент произошел на площади Конституции вечером 26 февраля. Как видно на записях, водитель "немца" устроил дрифт на проезжей части, выехал на встречную полосу и едва не протаранил несколько машин.

Теперь силовикам предстоит выяснить, кто находился за рулем иномарки.