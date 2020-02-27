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27.02.2020  17:31   

Спасателей вызвали выломать двери к тяжелобольной женщине (ФОТО)

Инцидент произошел 26 февраля в Купянске.


// ГСЧС

К местный спасателям обраьтлся участковый инспектор – 82-летняя женщина не могла самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.

На вызов выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передать пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков, купянск, оказание помощи, взломали двери
 
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