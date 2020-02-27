Спасателей вызвали выломать двери к тяжелобольной женщине (ФОТО)

Инцидент произошел 26 февраля в Купянске.
К местный спасателям обраьтлся участковый инспектор – 82-летняя женщина не могла самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.
На вызов выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передать пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
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Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
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