27.02.2020 17:31

Спасателей вызвали выломать двери к тяжелобольной женщине (ФОТО)

Инцидент произошел 26 февраля в Купянске.



// ГСЧС

К местный спасателям обраьтлся участковый инспектор – 82-летняя женщина не могла самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.

На вызов выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передать пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.