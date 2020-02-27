ДТП: под колеса авто попал мотоциклист (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют соцсети на ХТЗ - авария.
Здесь, на Александровском проспекте сбили мотоциклиста.
По предварительной иформации жив, пока больше подробностей нет.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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