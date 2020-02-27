Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: под колеса авто попал мотоциклист (ФОТО)
27.02.2020  15:41   

ДТП: под колеса авто попал мотоциклист (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют соцсети на ХТЗ - авария

Здесь, на Александровском проспекте сбили мотоциклиста.

По предварительной иформации жив, пока больше подробностей нет. 

Тэги:  дтп, сбит мотоциклист, харьков, авария, хтз
 
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