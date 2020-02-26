ДТП: на ХТЗ сбит пешеход

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 26 февраля Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.

Тепло и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 февраля Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.