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26.02.2020  19:48   

ДТП: на ХТЗ сбит пешеход

Об аварии сообщают очевидцы, выложившие видео.


//t.me
Как информируют пользователи соцсети, на Мира 72 сьили пешехода
 
По рпедварительной информации, мужчина цел и от госпитализации отказался. 
 
 
Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков, авария, хтз
 
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