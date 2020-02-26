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26.02.2020  14:49   

ДТП: тройной поцелуй легковушек (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсететй, на Плехановской - тройное ДТП.

Здесь легковые автомобили организовали аварию-паровозик.

  

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, паровшик, тройной поцелуй, врезались три авто
 
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