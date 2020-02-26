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26.02.2020  10:15   

В центре Харькова возле мэрии разбились две легковушки (ФОТО)

В результате столкновения двух легковых авто остановилось движение трамваев


://kh.depo.ua

Столкновение произошло на перекрестке Московского проспекта и переулка Короленко утром  26 февраля.

В результате столкновения автомобилей Hyundai и30 и Chevrolet Lacetti последний вылетел на пешеходную зону. По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение трамваев маршрута №6 по Московскому проспекту в сторону площади Конституции прекратился. На месте работают полицейские.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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