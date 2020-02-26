В центре Харькова возле мэрии разбились две легковушки (ФОТО)

В результате столкновения двух легковых авто остановилось движение трамваев
Столкновение произошло на перекрестке Московского проспекта и переулка Короленко утром 26 февраля.
В результате столкновения автомобилей Hyundai и30 и Chevrolet Lacetti последний вылетел на пешеходную зону. По предварительной информации, пострадавших нет.
Движение трамваев маршрута №6 по Московскому проспекту в сторону площади Конституции прекратился. На месте работают полицейские.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажность:
давление:
ветер: