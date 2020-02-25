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25.02.2020  10:09   

Директор фирмы присвоила деньги на ремонт музыкальной школы

Харьковской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении должностному лицу, завладела бюджетными средствами и составила заведомо ложные официальные документы, злоупотребляя служебным положением


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В ходе досудебного расследования установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и Сектором культуры и туризма районной администрации заключен договор по разработке проектной документации и авторского надзора, касающихся реконструкции музыкальной школы.

Объем реально выполненных работ не соответствует заявленному в документах. То есть директор ООО, являясь должностным лицом, присвоила бюджетные средства, уплаченные в счет заключенных договоров. Кроме того, указанное лицо внесла заведомо ложные сведения в официальные документы по авторского надзора, вписав имя главного архитектора, в действительности этот авторский надзор не совершал.

Сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО, составляет около 300 тыс. грн.

Местной прокуратурой гражданке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно составление лицом заведомо ложных официальных документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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