25.02.2020 10:09

Директор фирмы присвоила деньги на ремонт музыкальной школы

Харьковской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении должностному лицу, завладела бюджетными средствами и составила заведомо ложные официальные документы, злоупотребляя служебным положением



// Facebook

В ходе досудебного расследования установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и Сектором культуры и туризма районной администрации заключен договор по разработке проектной документации и авторского надзора, касающихся реконструкции музыкальной школы.



Объем реально выполненных работ не соответствует заявленному в документах. То есть директор ООО, являясь должностным лицом, присвоила бюджетные средства, уплаченные в счет заключенных договоров. Кроме того, указанное лицо внесла заведомо ложные сведения в официальные документы по авторского надзора, вписав имя главного архитектора, в действительности этот авторский надзор не совершал.



Сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО, составляет около 300 тыс. грн.



Местной прокуратурой гражданке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно составление лицом заведомо ложных официальных документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Досудебное расследование продолжается.