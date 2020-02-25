Директор фирмы присвоила деньги на ремонт музыкальной школы

Харьковской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении должностному лицу, завладела бюджетными средствами и составила заведомо ложные официальные документы, злоупотребляя служебным положением
В ходе досудебного расследования установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и Сектором культуры и туризма районной администрации заключен договор по разработке проектной документации и авторского надзора, касающихся реконструкции музыкальной школы.
Объем реально выполненных работ не соответствует заявленному в документах. То есть директор ООО, являясь должностным лицом, присвоила бюджетные средства, уплаченные в счет заключенных договоров. Кроме того, указанное лицо внесла заведомо ложные сведения в официальные документы по авторского надзора, вписав имя главного архитектора, в действительности этот авторский надзор не совершал.
Сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО, составляет около 300 тыс. грн.
Местной прокуратурой гражданке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно составление лицом заведомо ложных официальных документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
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