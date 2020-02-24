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24.02.2020  18:29   

ДТП: под Харьковом перевернулась фура со свиньями (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)


hk.npu.gov.ua

Кака информирует ГУ Нацполиции, в результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу.  

Авария произошла 24 февраля в 15:15 в селе Коробочкино по улице Мира с участием грузовика «DAF» с полуприцепом, перевозившего 180 свиней. 
 
32-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Часть животных погибла.
 
Информация зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
 Как сообщают пользователи соцсетей, фура первернулась, снеся столб с проводами.

Половина животных разбежалась, 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, перевернулась фура, фургон со свиньями
 
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