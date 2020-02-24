24.02.2020 18:29

ДТП: под Харьковом перевернулась фура со свиньями (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)



hk.npu.gov.ua

Кака информирует ГУ Нацполиции, в результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу.

Авария произошла 24 февраля в 15:15 в селе Коробочкино по улице Мира с участием грузовика «DAF» с полуприцепом, перевозившего 180 свиней.

32-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Часть животных погибла.

Информация зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают пользователи соцсетей, фура первернулась, снеся столб с проводами.

Половина животных разбежалась,