На выезде из Харькова Volkswagen попытался заправиться и получил в зад (ФОТО)

Авария произошла 21 февраля после полудня минут на Полтавском шоссе (выезд из Харькова в сторону Песочина).
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Caddy двигался из города Харьков в сторону поселка Песочин. На въезде Магистральном, д.1-Б водитель попытался повернуть налево, на АЗС «БРСМ», занял левую крайнюю полосу, включил левый поворот остановился и пропускал автомобили, которые двигались во встречном направлении в сторону города.
В это время водитель автомобиля Chery cross Eastar, который двигался в том же направлении, что и автомобиль Volkswagen Caddy, не выбрал безопасной скорости движения и безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.
На водителя автомобиля Chery патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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