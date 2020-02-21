Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова Volkswagen попытался заправиться и получил в зад (ФОТО)
21.02.2020  16:17   

На выезде из Харькова Volkswagen попытался заправиться и получил в зад (ФОТО)

Авария произошла 21 февраля после полудня минут на Полтавском шоссе (выезд из Харькова в сторону Песочина).


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Caddy двигался из города Харьков в сторону поселка Песочин. На въезде Магистральном, д.1-Б водитель попытался повернуть налево, на АЗС «БРСМ», занял левую крайнюю полосу, включил левый поворот остановился и пропускал автомобили, которые двигались во встречном направлении в сторону города.

В это время водитель автомобиля Chery cross Eastar, который двигался в том же направлении, что и автомобиль Volkswagen Caddy, не выбрал безопасной скорости движения и безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.

На водителя автомобиля Chery патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия ДТП: молодой парень на рассвете протаранил отбойник (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия На Белгородском шоссе грузовик устроил затор (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия ДТП на Алексеевке: Renault не успел на свой светофор
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 