21.02.2020 15:49
Похищали базы данных конкурентов: парочке хакеров светит до шести лет тюрьмы (ФОТО)
Киберполиция задержала злоумышленников.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполици, Фигуранты сканировали сайты уязвимость и путем «SQL-инъекций» получали доступ к их базам данных. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Им грозит до шести лет заключения.
Работники киберполиции совместно со следователями Харьковской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины.
С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты осуществляли несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.
Правоохранители провели обыски у фигурантов, в результате которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Фигурантам грозит до шести лет заключения.