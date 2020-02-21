21.02.2020 15:49

Похищали базы данных конкурентов: парочке хакеров светит до шести лет тюрьмы (ФОТО)

Киберполиция задержала злоумышленников.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполици, Фигуранты сканировали сайты уязвимость и путем «SQL-инъекций» получали доступ к их базам данных. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Им грозит до шести лет заключения.

Работники киберполиции совместно со следователями Харьковской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины.

С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты осуществляли несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, в результате которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Фигурантам грозит до шести лет заключения.